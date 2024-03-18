Лука Бресель, Дин Джуньху и Джадд Трамп прошли во второй раунд турнира World Open 2024

Лука Бресель обыграл Манасавина Фетмалайкула, Джадд Трамп нанес поражение Рори Тору, домашний фаворит Дин Джуньху с комфортом победил Зака Сурети в квалификации, Марк Аллен уступил Дэниелу Уэллсу, а Шон Мерфи выиграл у Сюй Сы во втором раунде турнира World Open 2024, сообщает WST.
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