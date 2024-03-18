Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

24 подписчика

Лука Бресель, Дин Джуньху и Джадд Трамп прошли во второй раунд турнира World Open 2024

Лука Бресель, Дин Джуньху и Джадд Трамп прошли во второй раунд турнира World Open 2024

Лука Бресель обыграл Манасавина Фетмалайкула, Джадд Трамп нанес поражение Рори Тору, домашний фаворит Дин Джуньху с комфортом победил Зака Сурети в квалификации, Марк Аллен уступил Дэниелу Уэллсу, а Шон Мерфи выиграл у Сюй Сы во втором раунде турнира World Open 2024, сообщает WST.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх