Йеменские мятежники сбили турецкий дрон Саудовской Аравии

Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили о сбитии принадлежащего Саудовской Аравии разведывательно-ударного беспилотника Bayraktar Akinci над провинцией Эль-Джауф на севере страны, сообщил военный представитель Яхья Сариа.
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