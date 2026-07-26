Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Йеменские мятежники сбили турецкий дрон Саудовской Аравии

Йеменские мятежники сбили турецкий дрон Саудовской Аравии

Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили о сбитии принадлежащего Саудовской Аравии разведывательно-ударного беспилотника Bayraktar Akinci над провинцией Эль-Джауф на севере страны, сообщил военный представитель Яхья Сариа.

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