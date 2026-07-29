Volvo готовит новый люксовый седан при поддержке Geely

Концерн Geely, похоже, решил пойти ва-банк. Ради создания нового флагмана Volvo материнская компания без колебаний заморозила или как минимум отложила аналогичные «люксовые» задумки для трех родственных марок – Galaxy, Lynk & Co и Zeekr.
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