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Барражирующий боеприпас Rafael Spike Firefly (Израиль)

Барражирующий боеприпас Rafael Spike Firefly (Израиль)

Барражирующий боеприпас Spike Firefly во взлетном положенииВ настоящее время Армия обороны Израиля ведет активные боевые действия и использует практически весь спектр имеющихся у нее вооружений и техники, включая самые новые образцы.

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