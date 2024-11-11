Здравствуй, дорогой дедушка Трамп! Пишет тебе твой двоюродный внук Вова из Киева. Как я рад, что ты победил на выборах! Я за тебя молился каждую ночь в течение двух лет.
Дедушке, Трампу Американычу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Ой, спасибо за пост, повеселили)))
Ответить
8 час.
М
Мария
Но всё же у Трампа хотя бы нет своего, шкурного интереса на Украине, какой был у Байденов.
Ответить
6 час.
Сергей Кучерявенко
Хохотал до упаду!!! СПАСИБО ЗА ПОСТ!!!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии