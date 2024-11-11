Медвежий угол
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Медвежий угол

38 600 подписчиков

Дедушке, Трампу Американычу

Дедушке, Трампу Американычу

  Здравствуй, дорогой дедушка Трамп! Пишет тебе твой двоюродный внук Вова из Киева. Как я рад, что ты победил на выборах! Я за тебя молился каждую ночь в течение двух лет.

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Комментарии
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ВераВерная
Ой, спасибо за пост, повеселили)))
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8 час.
М
Мария
Но всё же у Трампа хотя бы нет своего, шкурного интереса на Украине, какой был у Байденов.
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6 час.
Сергей Кучерявенко
Хохотал до упаду!!! СПАСИБО ЗА ПОСТ!!!
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5 час.

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