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"Голос русских услышан": Госдума устала от выходок мигрантов. Пишется проект закона с новыми "сюпризами" для приезжих

"Голос русских услышан": Госдума устала от выходок мигрантов. Пишется проект закона с новыми "сюпризами" для приезжих

Жители России готовы уже криком кричать на всю страну от засилья мигрантов. Они до того всех достали, что уже невозможно свободно вздохнуть.

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Комментарии
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СД
Светлана Давыдова
Ну и пусть воют
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14 час.
Natalija Osminina
Это путь предрешен. И сойти с него невозможно -Россия будет избавляться от  среднеазиатских мигрантов.
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8 час.
лл
лина любимцева
МИГРАНТЫ НЕНАВИДЯТ НАС.... Сегодня ехала вавтобусе,за нашим автобусом шел еще один автобус, так вот в него врезались сзади два автомобиля, удары были такой силы, что автомобили   пролетели  на противоположную сторону дороги и врезались в отбойники. Наш водитель (мигрант) выскочил и побежал к автобусу, в который врезались автомобили. Там все было в порядке, он вернулся, только намерился  отъезжать, как  из пострадавшего автобуса, к нашему, подскочил паренек молодой, хотел уехать. с нами. Я стала кричать, чтобы он взял мальчика, но водитель  гаркнул, что &quot;там в автобусе много людей, и они все бегут к нам, а мест нет&quot;... А  НАШ АВТОБУС БЫЛ ПОЛУПУСТОЙ!! Он так и не взял парнишку...Ни сочувствия у них нет к нам,  ни природной доброты вообще... ПРОЧЕМУ мы к ним должны относиться как-то иначе? &quot;Что посеешь, то и пожнешь&quot;... Это про них...
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6 час.

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