"Голос русских услышан": Госдума устала от выходок мигрантов. Пишется проект закона с новыми "сюпризами" для приезжих

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лина любимцева

МИГРАНТЫ НЕНАВИДЯТ НАС.... Сегодня ехала вавтобусе,за нашим автобусом шел еще один автобус, так вот в него врезались сзади два автомобиля, удары были такой силы, что автомобили пролетели на противоположную сторону дороги и врезались в отбойники. Наш водитель (мигрант) выскочил и побежал к автобусу, в который врезались автомобили. Там все было в порядке, он вернулся, только намерился отъезжать, как из пострадавшего автобуса, к нашему, подскочил паренек молодой, хотел уехать. с нами. Я стала кричать, чтобы он взял мальчика, но водитель гаркнул, что "там в автобусе много людей, и они все бегут к нам, а мест нет"... А НАШ АВТОБУС БЫЛ ПОЛУПУСТОЙ!! Он так и не взял парнишку...Ни сочувствия у них нет к нам, ни природной доброты вообще... ПРОЧЕМУ мы к ним должны относиться как-то иначе? "Что посеешь, то и пожнешь"... Это про них...