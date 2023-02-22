В Курском железнодорожном техникуме открыты мемориальные доски в память о героях-выпускниках

21 февраля в Курском железнодорожном техникуме – филиале Петербургского государственного университета путей сообщения – прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию на фасаде здания мемориальных досок в память о героях-выпускниках.
21 февраля в Курском железнодорожном техникуме – филиале Петербургского государственного университета путей сообщения – прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию на фасаде здания мемориальных досок в память о героях-выпускниках.
Свежие комментарии