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В Курском железнодорожном техникуме открыты мемориальные доски в память о героях-выпускниках

В Курском железнодорожном техникуме открыты мемориальные доски в память о героях-выпускниках

21 февраля в Курском железнодорожном техникуме – филиале Петербургского государственного университета путей сообщения – прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию на фасаде здания мемориальных досок в память о героях-выпускниках.

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