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Царьград

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Водитель сбил пешехода в Краснодаре и получил 4 года колонии

Водитель сбил пешехода в Краснодаре и получил 4 года колонии

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор мужчине, который 4 декабря 2023 года на пересечении улиц Новороссийской и Шевченко сбил пешехода и уехал, не оказав помощи.

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