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Царьград

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Владимир Владимиров: через неделю исправим запах в Минводах

Владимир Владимиров: через неделю исправим запах в Минводах

В Минеральных Водах завершён ремонт главной канализационной станции. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что вопрос с запахом решится через неделю.

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