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Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за мирные переговоры по Украине

Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за мирные переговоры по Украине

По словам Си, подход Китая к украинскому вопросу всегда был «четким и понятным».Китайская позиция по поводу конфликта в Украине акцентирует внимание на поддержке мирных переговоров и деэскалации напряженности.

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