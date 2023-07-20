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Дорофеев остался в «Вегасе», подписав односторонний контракт на год и 825 тысяч долларов

Соглашение с 22-летним нападающим является односторонним.  В минувшем сезоне россиянин провел 18 матчей за «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 9 (7+2) очков.

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