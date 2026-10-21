Россия и Китай начинают изготовление приборов и техники для совместной миссии по изучению Марса. Об этом 21 октября в ходе встречи глав правительств двух стран в Санкт-Петербурге заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
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