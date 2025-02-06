🏥 В Крыму построят и отремонтируют почти 90 объектов здравоохранения На реализацию проекта «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено более 2,4 млрд рублей, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
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🏥 В Крыму построят и отремонтируют почти 90 объектов здравоохранения На реализацию проекта «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено более 2,4 млрд рублей, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.