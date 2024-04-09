Пассажиров поездов, задержанных из-за обрушения путепровода в Вязьме, обеспечат питанием

Задержка на некоторых рейсах дальнего следования составляет 4 часа и более Пассажиры поездов Федеральной пассажирской компании, которые были задержаны из-за обрушения моста в Вязьме Смоленской области на четыре часа и более, будут обеспечены питанием.
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