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Русская весна

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В России изобрели инновационную систему защиты от ударов БПЛА

В России изобрели инновационную систему защиты от ударов БПЛА

Российские ученые разработали и успешно испытали инновационную систему для защиты различных объектов при помощи специальных тросов и высокопрочной сетки, выдерживающих нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн, при атаке ударных беспилотников самолетного типа.

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Комментарии
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Константин Самарин
И что, как в ВОВ, снова будем аэростаты заграждения с сетями над городами  поднимать?  Главная борьба с дронами должна вестись на линии фронта, где враг применяет беспилотники тысячами. А всю протяженность фронта сеткой не затянуть. Да и когда это изобретение утвердят, освоят и запустят в производство?
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