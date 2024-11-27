В России изобрели инновационную систему защиты от ударов БПЛА

Константин Самарин

И что, как в ВОВ, снова будем аэростаты заграждения с сетями над городами поднимать? Главная борьба с дронами должна вестись на линии фронта, где враг применяет беспилотники тысячами. А всю протяженность фронта сеткой не затянуть. Да и когда это изобретение утвердят, освоят и запустят в производство?