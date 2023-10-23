Кадыров подарил Чимаеву четвертый «Мерседес» за победу над нигерийцем Усманом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил бойцу MMA Хамзату Чимаеву за победу над выступающим за США нигерийцем Камару Усманом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ автомобиль Mercedes-Benz G-класса («Гелендваген»).
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