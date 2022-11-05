Пленные десантники ВСУ рассказали о неопытных командирах в бою

Украинские военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен после очередной безуспешной атаки, рассказали, как попали на фронт и каким его увидели за несколько дней своей боевой работы.