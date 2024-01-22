Серебрян: "Мы не видим угрозы стабильности Республики Молдова"

Власти в Кишиневе будут внимательно следить за развитием событий на левом берегу Днестра, хотя на данный момент опасности для стабильности страны нет, заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян.
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