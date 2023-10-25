Трампа оштрафовали на $10 тыcяч за обвинение судьи в предвзятости

REUTERS/Brian Snyder/File Photo Судья верховного суда на Манхэттене Артур Энгорон оштрафовал бывшего президента США Дональда Трампа на 10 тысяч долларов за критику о партийной предвзятости в адрес судьи, следует из стенограммы прошедшего в четверг слушания, которую цитирует издание New York Post.