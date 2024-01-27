Внучка Байдена Наоми раскритиковала журналиста за обидные слова о президенте США

Внучка президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Наоми Байден выступила с критикой в адрес американского журналиста и ведущего Джесси Уоттерса в связи с его комментарием по поводу отношения действующего главы государства к миграционной проблеме на южной границе США.