Внучка Байдена Наоми раскритиковала журналиста за обидные слова о президенте США

Внучка президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Наоми Байден выступила с критикой в адрес американского журналиста и ведущего Джесси Уоттерса в связи с его комментарием по поводу отношения действующего главы государства к миграционной проблеме на южной границе США.
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