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Тюменец заплатит 30 тыс. рублей за оскорбление президента Путина

Тюменец заплатит 30 тыс. рублей за оскорбление президента Путина

Житель Тюмени заплатит штраф в 30 тыс. рублей за оскорбление президента Владимира Путина. Враждебную надпись в отношении главы государства тюменец оставил в соцсетях.

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