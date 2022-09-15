Тюменец заплатит 30 тыс. рублей за оскорбление президента Путина

Житель Тюмени заплатит штраф в 30 тыс. рублей за оскорбление президента Владимира Путина. Враждебную надпись в отношении главы государства тюменец оставил в соцсетях.
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