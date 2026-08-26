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Скончался экс-сенатор от Алтайского края Владимир Германенко

Скончался экс-сенатор от Алтайского края Владимир Германенко

Он был заместителем трех глав администрации региона - Владимира Райфикешта, Льва Коршунова и Александра Сурикова 26 августа на 83-м году жизни скончался экс-сенатор от Алтайского края, бывший замглавы администрации региона Владимир Германенко.

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