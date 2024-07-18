Фонд «Эра» пообещал поставить в войска тысячи дронов

Несколько тысяч дронов различных модификаций поставят в войска до конца 2024 года российские разработчики при поддержке инвестиционного фонда «Эра», заявил директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров 18 июля сообщает ТАСС.