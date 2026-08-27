Во Франции состоятся дебаты с участием семи кандидатов в президенты страны

Экономические проблемы и проекты реформ станут основной темой встречи семи кандидатов в президенты Франции, организованной крупнейшим объединением работодателей и предпринимателей страны MEDEF, 27 августа пишет французская газета Sud Ouest.
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