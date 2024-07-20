Дерматолог Скорогудаева: способа вылечить витилиго не существует

Звезда социальных сетей, бизнесвумен и владелица бренда Skkn by Kim Ким Кардашьян призналась, что одному из ее сыновей поставили диагноз витилиго — это редкое заболевание, которое приводит к появлению белых пятен на коже.
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