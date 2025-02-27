Казахстанцу провели бесплатную операцию стоимостью 20 млн тенге по ОСМС

Высокотехнологичную операцию стоимостью 20 млн тенге бесплатно провели хирурги Алматы в рамках ОСМС. Врачи НИИ кардиологии и внутренних болезней восстановили 60-летнему пациенту митральный клапан сердца с помощью минимально инвазивной технологии.
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