Мистика от Павшего.Павший Дух.Мы создаём свои миры, что в нас внутри, они лезут всё наружу, себе подобные к себе подобным тянутся, к другим и нету интереса нам.
Миры..
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мистика от Павшего.Павший Дух.Мы создаём свои миры, что в нас внутри, они лезут всё наружу, себе подобные к себе подобным тянутся, к другим и нету интереса нам.
Свежие комментарии