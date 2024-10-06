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Мистика от Павшего

3 подписчика

Свежие комментарии

  • Павший Дух
    Любая вера помогает жить, не обязательно она должна быть религиозной. Вера — это мечта, мечта в светлое будущее. Така...Культ..
  • Павший Дух
    Верить можно только в ложь — правда не нуждается в вере.Культ..
  • Павший Дух
    Павший Дух..Я неординарная личность, пишу мистику, как её вижу... Мои странные мысли о жизни, в которой я живу...Нас приучают врат...

Миры..

Миры..

Мистика от Павшего.Павший Дух.Мы создаём свои миры, что в нас внутри, они лезут всё наружу, себе подобные к себе подобным тянутся, к другим и нету интереса нам.

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