Си Цзиньпин поздравил представителей демократических партий и беспартийных деятелей с наступающим праздником Весны

Пекин, 7 февраля /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в среду поздравил членов демократических партий, представителей Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев /ВАПТ/, беспартийных деятелей и членов единого фронта с наступающим праздником Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/.