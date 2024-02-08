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Китай

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Си Цзиньпин поздравил представителей демократических партий и беспартийных деятелей с наступающим праздником Весны

Си Цзиньпин поздравил представителей демократических партий и беспартийных деятелей с наступающим праздником Весны

Пекин, 7 февраля /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в среду поздравил членов демократических партий, представителей Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев /ВАПТ/, беспартийных деятелей и членов единого фронта с наступающим праздником Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/.

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