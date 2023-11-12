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Мособлсуд огласит решение по жалобе на приговор Сергею Фургалу 15 ноября

Мособлсуд огласит решение по жалобе на приговор Сергею Фургалу 15 ноября

15 ноября Московский областной суд огласит решение по жалобе на приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который был признан виновным в организации убийств и приговорен к 22 годам тюремного заключения.

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