На ВДНХ открылся бесплатный VR-кинотеатр

В павильоне «Умный город» на ВДНХ открылся VR-кинотеатр, посетители которого смогут отправиться в увлекательное виртуальное путешествие по шести маршрутам, подготовленным совместно с проектом «Узнай Москву».
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