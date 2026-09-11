Утром БПЛА атаковали филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках Пермского края. «Азот» — крупный химический комплекс площадью около 140 га, где производят аммиак, азотную кислоту, аммиачную селитру, карбамид и другую азотную продукцию.
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