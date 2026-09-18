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Нижегородская правда

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Эксперт по безопасности объяснил, чем опасна цепочка из удлинителей

Эксперт по безопасности объяснил, чем опасна цепочка из удлинителей

Подключение одного удлинителя к другому — небезопасная практика, которая может привести к возникновению неполадок в электрической цепи.

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