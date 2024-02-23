Золовка обижается, что мы свою дочку в сад не отдаем: ее сын ходить туда не хочет, Юля же не ходит

— Свекровь нам с этим детским садиком все уши прожужжала! – рассказывает тридцатилетняя Раиса. – О том, что надо на очередь встать, чтобы место дали, напомнила мне прямо в день выписки из роддома! Только не забудь, говорит, это надо сделать прямо сразу же, как только получите свидетельство о рождении! Хорошо, говорю, так и сделаем, Анна Эдуардовна.