Инсайдер: Disney очень довольна результатами Indiana Jones and the Great Circle Как сообщил жу...

Инсайдер: Disney очень довольна результатами Indiana Jones and the Great CircleКак сообщил журналист Джез Корден в последнем выпуске подкаста The Xbox Two, компания Disney в восторге от Indiana Jones and the Great Circle, новой игры от студии MachineGames.
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