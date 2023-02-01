Дрессировка собак: что нужно знать

Воспитание питомца нужно доверять только специалистам. Прежде чем завести собаку, потенциальные владельцы проводят достаточно серьёзную работу: они читают информацию о той или иной породе, общаются на форумах, задают вопросы, ищут заводчика.
Воспитание питомца нужно доверять только специалистам. Прежде чем завести собаку, потенциальные владельцы проводят достаточно серьёзную работу: они читают информацию о той или иной породе, общаются на форумах, задают вопросы, ищут заводчика.
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