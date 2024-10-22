Харрис предрекла Путину будущее в Киеве при победе Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии и нынешний вице-президент Камала Харрис снова выступила с заявлением, что в случае победы ее оппонента-республиканца Дональда Трампа российский лидер Владимир Путин «будет восседать в Киеве».
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