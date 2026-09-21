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МИД Китая: КНР поздравляет Россию с успешным проведением выборов в Госдуму

МИД Китая: КНР поздравляет Россию с успешным проведением выборов в Госдуму

КНР поздравляет Россию с успешным проведением выборов депутатов Государственной думы IX созыва. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Го Цзякунь, передает РИА Новости.

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