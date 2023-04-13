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Захарова о соглашении Киева с Amazon по вывозу всей государственной информации: Зеленский «продал граждан Украины еще и так»

Захарова о соглашении Киева с Amazon по вывозу всей государственной информации: Зеленский «продал граждан Украины еще и так»

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя соглашение киевской стороны с американской корпорацией Amazon по вывозу всей государственной информации, отметила, что президент Владимир Зеленский «продал граждан Украины еще и так».

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