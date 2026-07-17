«Ситуация усложнилась»: Развожаев предупредил о проблемах с энергоснабжением в Севастополе

Севастополь вновь оказался на грани энергетического коллапса. Губернатор Михаил Развожаев официально признал: город больше не может соблюдать даже щадящий график «2 через 6», когда свет давали всего на два часа с перерывом в шесть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии