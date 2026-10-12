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Царьград

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Из Нижегородской области выдворили 1340 нелегальных мигрантов

Из Нижегородской области выдворили 1340 нелегальных мигрантов

За девять месяцев 2025 года с территории Нижегородской области принудительно выдворили 1340 иностранцев, находившихся в стране без разрешительных документов, — всех их сопроводили до государственной границы.

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