В Туле сотрудница полиции спасла из горящего дома пожилого мужчину

«Специалист отделения кадров УМВД России по г. Туле лейтенант полиции Екатерина Кадильникова до приезда спасательных и медицинских служб спасла из охваченного пламенем дома в деревне Медвенка Пролетарского территориального округа пожилого местного жителя.