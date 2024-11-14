Президент Польши лишился части пальца из-за несчастного случая

Подробности инцидента не разглашаются.Министр канцелярии президента Польши Войцех Коларский сообщил о том, что Анджей Дуда, президент страны, получил травму — он потерял часть среднего пальца в результате несчастного случая, что потребовало медицинского вмешательства.