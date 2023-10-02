Жителей Южного Медведкова пригласили принять участие в тематических квизах

В честь Дня московской промышленности в рамках проекта «Открой#Моспром» для учащихся, в том числе студентов из Южного Медведкова проведут две интеллектуальные игры, посвященные столичным фабрикам и заводам.
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