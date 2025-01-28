В Великобритании зафиксировали редкий случай заражения человека птичьим гриппом

Редкий факт заражения человека птичьим гриппом зарегистрировали в Великобритании. Об этом сказано в публикации британского агентства по здравоохранению (UKHSA), которая появилась на официальном сайте Правительства Соединённого королевства.
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