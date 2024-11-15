Германия запретила своим СПГ-терминалам принимать российский газ, но получает его же из Франции

Financial Times пишет о том, что политически обанкротившееся после распада правящей коалиции и увольнения министров-либералов немецкое правительство канцлера Олафа Шольца запретило государственным СПГ-терминалам получать газ из России, поскольку это, «противоречит интересам страны и ее стремлению полностью избавиться от зависимости от России в энергетической сфере».