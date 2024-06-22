Оказалось, что во время своего пребывания в должности министра финансов ФРГ, Олаф Шольц предпринимал шаги по заключению тайной сделки с США для предотвращения введения санкций против газопровода "Северный поток - 2".
Раскрылась тайная сделка Шольца с Америкой по «Северному потоку – 2» – Handelsblatt
Комментарии
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Врам Тавризов
Северный поток-2 мы убили сами По законам ЕС ни одна компания не может сама производить товар, его транспортировать и продавать на рынке ЕС Меркель, когда была канцлером, как-то погасила этот вопрос С вводом санкций против РФ Меркель оказалась бессильна от нападок по этому вопросу Наша власть и Газпром обязаны были знать это В интернете появилась всего одна заметка прессы о том, что для обхода этого запрета наши вместе с немцами начали создавать совместную фирму Но было поздно - клевать нас стали по-чёрному Вот такой абзац
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10 час.
Виктор Луговой
Колбасники прям смешные, как десять копеек... Наивные поросята. Нашли кому верить. Це ж кiвбои. Ну, сделка; и чочо, типтип? Кiвбои своего добились не нытьём, дык каканьем. Сама сделка по санкциям - она не пострадала, не. На ноль умножился - объект. С кем связался, обиженный ливер? Научили плохому, ещё должен остался...
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9 час.
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