Политика как он...
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Политика как она есть

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Раскрылась тайная сделка Шольца с Америкой по «Северному потоку – 2» – Handelsblatt

Раскрылась тайная сделка Шольца с Америкой по «Северному потоку – 2» – Handelsblatt

  Оказалось, что во время своего пребывания в должности министра финансов ФРГ, Олаф Шольц предпринимал шаги по заключению тайной сделки с США для предотвращения введения санкций против газопровода "Северный поток - 2".

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Северный поток-2 мы убили сами По законам ЕС ни одна  компания не может сама производить товар, его транспортировать и продавать на рынке ЕС Меркель, когда была канцлером, как-то погасила этот вопрос С вводом санкций против РФ Меркель оказалась бессильна от нападок по этому вопросу Наша власть и Газпром обязаны были знать это В интернете появилась всего одна заметка прессы о том, что для обхода этого запрета наши вместе с немцами начали создавать совместную фирму Но было поздно - клевать нас стали по-чёрному Вот такой абзац
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Виктор Луговой
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9 час.

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