Раскрылась тайная сделка Шольца с Америкой по «Северному потоку – 2» – Handelsblatt

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Врам Тавризов

Северный поток-2 мы убили сами По законам ЕС ни одна компания не может сама производить товар, его транспортировать и продавать на рынке ЕС Меркель, когда была канцлером, как-то погасила этот вопрос С вводом санкций против РФ Меркель оказалась бессильна от нападок по этому вопросу Наша власть и Газпром обязаны были знать это В интернете появилась всего одна заметка прессы о том, что для обхода этого запрета наши вместе с немцами начали создавать совместную фирму Но было поздно - клевать нас стали по-чёрному Вот такой абзац