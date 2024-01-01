Держи краба: как обитатели глубин стали гастрономическим хитом

Нежное мясо дальневосточного краба — признанный деликатес во всем мире. В более-менее массовом порядке наши соотечественники распробовали его в советское время, когда клешни морских гигантов стали появляться на прилавках всесоюзной рыбной сети «Океан».
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