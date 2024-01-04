«Муж перестал разговаривать со мной после того, как я запретила нашей дочери называть свекровь „мамой“»

«Новый год он предпочел встречать со свекровью» Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»Привыкнуть к родственникам мужа и так не просто, а если они изо всех сил пытаются нарушить личные границы молодой семьи, это становится практически невыполнимой задачей.