«Муж перестал разговаривать со мной после того, как я запретила нашей дочери называть свекровь „мамой“»

«Новый год он предпочел встречать со свекровью» Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»Привыкнуть к родственникам мужа и так не просто, а если они изо всех сил пытаются нарушить личные границы молодой семьи, это становится практически невыполнимой задачей.
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