В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве постояльца дома престарелых

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого у убийстве пенсионера в доме престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного СКР По версии следствия, убийство произошло 8 февраля в пансионате для пожилых людей в Старой Купавне Богородского городского округа Московской области.