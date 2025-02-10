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В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве постояльца дома престарелых

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве постояльца дома престарелых

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого у убийстве пенсионера в доме престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного СКР По версии следствия, убийство произошло 8 февраля в пансионате для пожилых людей в Старой Купавне Богородского городского округа Московской области.

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