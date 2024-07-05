Нашёл крутой рецепт! 🍽 Только авокадо я заменил жареной картошкой, а креветки - шкварками с лучком. Но в целом салат с авокадо и креветками мне понравился) А что у вас на завтрак?😜.
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Нашёл крутой рецепт! 🍽 Только авокадо я заменил жареной картошкой, а креветки - шкварками с лучком. Но в целом салат с авокадо и креветками мне понравился) А что у вас на завтрак?😜.